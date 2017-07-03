Трамп выложил ролик с «избиением» CNN – ВИДЕО

2017-07-03 11:44 | www.oxu.az | 5

Президент США Дональд Трамп в воскресенье, 2 июля, опубликовал на своей странице в Twitter смонтированную видеозапись, на которой он избивает человека с головой, закрытой логотипом телеканала CNN.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Лента.ру, действие происходит возле боксерского ринга. В конце 28-секундного ролика в правом нижнем углу появляется надпись FNN, Fraud News Network («мошенническая новостная сеть»).

Она выполнена тем же шрифтом, который используется в оригинальном логотипе CNN (данная аббревиатура расшифровывается как Cable News Network, «кабельная новостная сеть»).

Глава государства не сопроводил свой пост никакими пояснениями, кроме хештегов #FraudNewsCNN и #FNN.

В CNN ответили на публикацию президентом США Дональдом Трампом смонтированного видео, на котором он избивает человека с головой, закрытой логотипом телеканала.

«Это печальный день, когда президент Соединенных Штатов поощряет насилие в отношении журналистов», - заявил представитель телекомпании.

Он также отметил, что действия главы государства похожи «на поведение несовершеннолетнего подростка», и они «ниже достоинства» президента США. «Мы будем продолжать делать свою работу. Он должен начать делать свою», - говорится в сообщении.

1 июля Трамп в своем Twitter уже предлагал переименовать CNN в FNN. Он неоднократно обвинял ряд американских СМИ, в том числе и этот телеканал, в распространении фейковых новостей о себе и, в частности, о своих связях с Россией.

Ролик, который лег в основу выложенного президентом видео, появился в 2007 году. Тогда Трамп будучи известным бизнесменом принимал участие в передаче WrestleMania. По сюжету шоу, во время боя профессиональных спортсменов он сразился с рестлером Винсом Макмэном, возглавлявшим на тот момент компанию World Wrestling Entertainment (WWE).

После поражения от Трампа Макмэна вывели на ринг и привязали к стулу. После этого миллиардер обрил его и выдавил ему на голову большое количество пены. Запись с этой передачи начала широко распространяться в сети в ноябре прошлого года, после победы Трампа на выборах президента США.

Э.А.