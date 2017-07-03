Температура воздуха в Баку на 3 градуса выше климатической нормы – минэкологии

2017-07-03 11:39 | www.trend.az | 7

БАКУ /Trend/ - Наблюдаемая в Баку и на Абшеронском полуострове температура воздуха на три градуса выше климатической нормы, сообщил в понедельник Trend главный гидролог Бюро гидрометеорологических прогнозов Национального департамента гидрометеорологии минэкологии и природных ресурсов Асиф Вердиев.

По его словам, в прошедшее воскресенье температура воздуха в Баку и на Абшеронском полуострове была на два градуса выше климатической нормы, и составляла 39 градусов, в низменных районах был зарегистрирован 41 градус тепла, в Нахчыванской АР - 36, в горных районах – 28-30 градусов тепла.

Вердиев добавил, что, несмотря на высокую температуру, такая погода не считается аномальной и характерна для июля.

Он также добавил, что такая погода сохранится на территории Азербайджана до второй половины дня 5 июля.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова)