AsstrA Ваш персональный эксперт в сфере логистики

2017-07-03 11:41 | www.trend.az | 5

На протяжении 20 лет AsstrA Associated Traffic AG сохраняет статус надежного поставщика логистических и транспортных услуг на рынках Запада и Востока. Услуги нашей компании многочисленны и включают организацию международных перевозок всеми видами транспорта, импортно-экспортное сопровождение, таможенные, торговые и складские услуги, страхование грузов и проектную логистику. Наши опытные сотрудники находят индивидуальные логистические решения с учетом потребностей каждого клиента.

AsstrA всесторонне поддерживает и консультирует азербайджанские компании по вопросам экспортной экспансии на рынки Европы, России, Казахстана, Китая, Турции, Бахрейна, Саудовской Аравии и других стран. Наши специалисты разрабатывают новые маршруты и оптимизируют текущие схемы поставок. За последние несколько лет доля экспортируемых из Азербайджана товаров существенно возросла.

Значительную часть экспорта составляют натуральные соки (Tetrapak, стекло, концентрат), вина (Tetrapak, стекло), гранулированный пластик, фрукты и овощи. Что касается импорта, здесь лидирующие позиции занимают оборудование, сырье, электроника и продукция машиностроительной отрасли.

Благодаря двадцатилетнему опыту в области международных грузоперевозок сотрудники азербайджанского офиса AsstrA комплексно подходят к поставленным задачам и учитывают особенности груза, упаковки и географии перевозки.

Портфолио компании AsstrA включает десятки сложных проектов. Среди них – уникальная транспортировка ветряных генераторов из Германии и Нидерландов в Азербайджан. Чтобы узнать, в чем состояла специфика этого проекта, мы обратились к главе отдела по перевозкам негабаритных грузов Андрею Абрамову (г. Брест).

«Сложность перевозки заключалась в том, что груз имел нестандартную геометрическую форму. Длина некоторых его деталей превышала 20 метров в длину. Кроме того, маршрут следования был весьма непростым.

Над проектом долгое время работали специалисты двух филиалов холдинга AsstrA, расположенных в Бресте (Беларусь) и Познани (Польша).

Наша команда провела экспертизу всех мостов по пути следования транспорта из Германии и Нидерландов в Беларусь и из Беларуси в Азербайджан. Мы разработали способ размещения и крепления груза на автомобильном и железнодорожном транспорте с учетом сложной геометрической конфигурации ветряных генераторов. Наши сотрудники согласовали негабаритные перевозки на железнодорожном транспорте и на транспортерах, составили четкий график аренды и подсылки порожних адаптированных 80′ фитинговых платформ принадлежности ЭВР под погрузку в Брест. Мы также оперативно организовали перегрузку товара на станции Брест-Северный на железнодорожный подвижной состав и точно рассчитали сроки доставки ветряных генераторов конечному получателю в Азербайджане.

Для осуществления «автомобильной» части перевозки был использован собственный подвижной состав компании AsstrA. В общей сложности мы задействовали 25 единиц специализированного автотранспорта, 11 единиц универсальных железнодорожных платформ, 4 единицы специализированных фитинговых 80′ платформ, 4 единицы длиннобазных фитинговых платформ, 4 единицы 4-осных транспортеров платформенного типа, 2 единицы 4-осных транспортеров колодцевого типа. Наша команда провела колоссальную работу, которая принесла свои плоды. Теперь мы по праву гордимся нашим вкладом в достижения компании AsstrA», - сказал Абрамов.

AsstrA обеспечивает решение логистических задач любой сложности для каждого клиента. Наши сотрудники тщательно планируют все этапы работы и уделяют должное внимание даже незначительным на первый взгляд мелочам. Сотрудничество с AsstrA – гарантия швейцарского сервиса на логистических рынках Запада и Востока.

Справка о компании:

AsstrA-Associated Traffic AG - международный транспортно-логистический холдинг с головным офисом в Цюрихе (Швейцария). В сфере логистики работает более 20 лет. Компания представлена в 16 странах Европы, Азии и СНГ. Предлагает сегодня весь комплекс услуг от одного логистического оператора. В частности, организацию международных перевозок различными видами транспорта, импортно-экспортное сопровождение груза любого назначения, страхование грузов «от всех рисков» в самых авторитетных страховых компаниях Германии и Швейцарии. В пакете также проектная логистика, торговые, складские и таможенные услуги.

Благодаря широкой географии офисов и сотрудничеству с профессионалами AsstrA предлагает выгодные логистические решения по адекватным ценам и учитывает потребности каждого клиента и партнера.

Для связи:

Email: infoaz@asstra.com,

Моб.: +994 55 813 59 74

WhatsApp & Viber: +48 576147796

Website: http://asstra.ru/

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