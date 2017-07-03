Спекулянты впервые с начала 2016 года инвестируют на ослабление рубля

2017-07-03 11:52 | www.apa.az | 4

Количество ставок американских спекулятивных инвесторов на ослабление рубля впервые с января 2016 года оказалось больше, чем ставок на его укрепление.

Как передает АПА-Экономикс со ссылкой на агентство РБК, об этом говорится в последних данных комиссии по фьючерсной торговле США.

За отчетную неделю, завершившуюся во вторник, 27 июня, «быки» увеличили длинные позиции по фьючерсам на курс рубля на 19%, с 4128 до 4906, но «медведи» нарастили короткие позиции сразу вдвое — с 2696 до 5574.



Последний раз до этого чистая позиция (разность между количеством длинных и коротких позиций) хедж-фондов по рублю была отрицательной четыре недели подряд в декабре 2015 — январе 2016 года. В те два месяца курс доллара подскочил примерно с 67 рублей до 83 рублей. После этого хедж-фонды ставили только на укрепление рубля, а в октябре 2016 года их чистая длинная позиция по фьючерсам на российскую валюту была на историческом максимуме (32 300 контрактов).

