Сопредседатели Минской группы посетят Вену

2017-07-03 12:00 | www.oxu.az | 4

Сегодня сопредседатели Минской группы ОБСЕ совершат визит в Вену.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на АПА, это отмечено в распространенном 19 июня заявлении о визите сопредседателей в регион.

Они проинформируют членов Минской группы о шагах, предпринимаемых в направлении урегулирования конфликта.

Отметим, что 11 июля в австрийском Мауэрбахе в рамках неофициального заседания Совета министров иностранных дел ОБСЕ ожидается встреча глав МИД Азербайджана и Армении.

Н.О.

