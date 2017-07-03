СМИ сообщили об уничтожении в Сирии одного из главарей ИГ

2017-07-03 12:06 | www.apa.az | 3

В Сирии уничтожен один из главарей террористической группировки «Исламское государство» косовар Лавдрим Мухаджери, он был убит в ходе совместной операции ВКС РФ и сирийской команды Tiger в регионе Идлиб.

Как передает АПА со ссылкой на pronews.gr, Мухаджери, известного также как Абу Абдулла аль-Косова, называют «мясником», он стал известен в 2014 году по пропагандистским видеороликам ИГ, на которых лично обезглавливал христиан, шиитов и алавитов. Госдепартамент США включил Мухаджери в список террористов в 2014 году.

В Сирию он вернулся в мае после четырёхмесячной поездки в Албанию и Косово.



Террорист был уничтожен в ходе совместной операции ВКС РФ и сирийской команды Tiger в регионе Идлиб. В ходе операции убиты и шесть из 20 его личных телохранителей.

Как только стало известно о его смерти, министр инфраструктуры косовского псевдогосударства Луфти Зарку посетил семью главаря террористов в Качанике и выразил соболезнования. Председатель исламской религиозной общины в Качанике Флорим Незирай выразил сожаление по поводу смерти «великого мусульманского бойца». Незирай объявил в мечети известие о смерти Мухаджери в Сирии, а затем отправился домой к его семье с соболезнованиями.

В феврале сообщалось, что на Ближнем Востоке убит соратник Мухаджери, бывший имам исламской общины самопровозглашенной республики Косово и влиятельный член ИГ Ридван Хакифи.



