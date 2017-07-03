Министерство сделало предупреждение в связи с жаркой погодой

2017-07-03 12:07 | www.oxu.az | 4

В случае наступления жары выше 41 градуса по Цельсию должны быть приняты необходимые меры для защиты жизни и здоровья работников.

Как передает Oxu.Az, Служба государственной инспекции труда при Министерстве труда и социальной защиты населения Азербайджанской Республики обращается к работодателям по поводу принятия необходимых мер для защиты жизни и здоровья работников в случае наступления сильной жары в летний сезон в соответствии с требованиями законодательства.

Согласно статье 233 Трудового кодекса Азербайджанской Республики, работникам, выполняющим работу при низкой температуре и сильном ветре на открытом воздухе, а также в холодное время года в закрытых необогреваемых помещениях, должен предоставляться перерыв для обогрева или работа должна быть приостановлена. Работникам, выполняющим работу при температуре воздуха более 41 градусов по Цельсию и на открытом воздухе или в холодное время года, в закрытых, но не отапливаемых зданиях с температурой ниже +14 градусов по Цельсию, предоставляются перерывы в порядке, установленном настоящей статьей, или работа приостанавливается. Температура воздуха и сила ветра, считающиеся основой для предоставления работникам перерывов и приостановки работы, предусмотрены в приложении 2 настоящего Кодекса. Перерывы включаются в рабочее время, и заработная плата за время этих перерывов выплачивается работникам по тарифному окладу. При приостановке работы время простоя оплачивается в размере не менее двух третей тарифного оклада, как простой не по вине работника.