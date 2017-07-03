Самбисты из Кыргызстана завоевали 29 медалей на чемпионате Азии в Ташкенте

2017-07-03 12:04 | www.trend.az | 4

Самбисты из Кыргызстана завоевали 29 медалей (из них 2 - золото, 8 - серебро и 19 - бронза) на чемпионате Азии в Ташкенте. Об этом говорится на официальном сайте международной федерации самбо, передает агентство Kabar.

Как отмечается, турнир прошел с 30 июня по 2 июля в Ташкенте (Узбекистан). В соревнованиях, организованных Азиатской федерацией самбо (ASF) совместно с министерством по делам культуры и спорта Узбекистана и федерацией самбо страны, за победу боролись около 500 спортсменов из более двадцати стран.

Медали разыгрывались в трех возрастных группах: среди взрослых, молодежи и юношей.

По словам бронзового призера чемпионата Азии по самбо в весовой категории до 60 кг среди женщин Гульзады Жылдызбековой, завоеванная медаль для нее значит очень много. «Конечно, жаль, что не удалось завоевать «золото». Но у нас была долгая дорога из Кыргызстана в Ташкент. Мы добирались до места 15 часов, приехали только вчера, а сегодня уже соревнования, я просто не успела восстановиться. В будущем, конечно, надеюсь на «золото»», - сообщила спортсменка.