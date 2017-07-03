В Азербайджане сохранится жаркая погода

2017-07-03 12:20 | www.oxu.az | 4

Во вторник, 4 июля, в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается солнечная погода. Будет дуть южный ветер.

Как сообщили Oxu.Az в министерстве экологии и природных ресурсов, температура воздуха составит ночью 22-27, днем 34-39, в Баку ночью 23-25, днем 36-38 градусов тепла.

Атмосферное давление составит 755 мм ртутного столба, относительная влажность ночью 65-75%, днем 35-45%.

Температура морской воды на пляжах в Сумгайыте, Новханы, Пиршаги, Нардаране, Бильгя составит 22-23, на пляжах Загульбы, Бузовна, Мардакяна, Шувалана – 24-25, Тюркана, Говсана, Сахиля, Шихово – 25-26 градусов тепла.

В районах Азербайджана осадков не ожидается. Будет дуть восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 21-26, днем 35-40, местами 42, в горах ночью 16-21, днем 28-33 градуса тепла.

A.M.

