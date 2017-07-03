Нефтяная корзина ОПЕК 30 июня выросла

2017-07-03 12:19 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend/ - Цена нефтяной корзины ОПЕК 30 июня составила 45,63 доллара за баррель, что на 0,27 доллара больше показателя прошлого четверга, сообщили Trend в понедельник в картеле.

Стоимость корзины ОПЕК определяется на основании цен на Saharan Blend (Алжир), Girassol (Ангола), Oriente (Эквадор), Rabi Light (Габон), Iran Heavy (Иран), Basra Light (Ирак), Kuwait Export (Кувейт), Es Sider (Ливия), Bonny Light (Нигерия), Qatar Marine (Катар), Arab Light (Саудовская Аравия), Murban (ОАЭ) и Merey (Венесуэла).

Мировые цены на нефть растут в понедельник на данных из США о снижении числа буровых установок; нефть марки Brent впервые с 12 июня превысила отметку в 49 долларов за баррель.

По состоянию на 11:00 понедельника, стоимость сентябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 0,62 процента - до 49,07 доллара за баррель. Цена августовских фьючерсов на нефть марки WTI увеличивалась на 0,74 процента — до 46,38 доллара за баррель.

(Автор: Максим Цурков)

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