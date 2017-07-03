Евгений Касперский готов дать показания в конгрессе США

2017-07-03 12:19 | www.apa.az | 3

Основатель одной из крупнейших антивирусных компаний мира Евгений Касперский предложил властям США ознакомиться с исходным кодом его программ, чтобы убедиться в отсутствии шпионских «закладок» в них.

Как передает АПА-Экономикс, в интервью Associated Press Касперский заявил, что может перенести часть исследовательских подразделений «Лаборатории Касперского» на территорию США​ и дать показания в конгрессе.



«Если Соединенным Штатам нужно это, мы можем раскрыть исходный код. Я сделаю все возможное, чтобы доказать, что в наших действиях нет злого умысла», - отметил Касперский.



Касперский рассказал, что к нему поступали предложения от чиновников о сотрудничестве, причем речь шла о взломе. Предприниматель не уточнил, о правительстве какой страны идет речь, но, сказал он, это не были представители российской власти. ​«Я немедленно прекратил это. Я даже не хочу об этом говорить», — сказал он.



Касперский назвал утверждения о связях его компании с правительством и спецслужбами России голословными. ​При этом он намекнул, что за ними могут стоять бизнес-интересы конкурентов. «Некоторые люди не очень счастливы по поводу нашего успеха», - пояснил предприниматель.



