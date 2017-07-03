Акционер АЧГ и БТД инвестирует 11 млрд. долларов в крупное газовое месторождение

2017-07-03 12:26 | www.apa.az | 3

Индийская корпорация ONGC Videsh Ltd. готова инвестировать 11 млрд. долларов в разработку газового месторождения Farzad-B в Иране и создание инфраструктуры для транспортировки газа.

Как передает АПА-Экономикс, об этом сообщил прессе генеральный директор компании Нарендра Верма.

По его словам, индийская сторона ждет ответа от Ирана. «Мы сделали им наше лучшее предложение. Теперь дело за ними, соглашаться или не соглашаться».

Н.Верма добавил, что ONGC Videsh предлагает вложить 6 млрд. долларов на развитие и разработку месторождения Farzad-B и еще 5 млрд. долларов на сооружение инфраструктуры для экспорта газа. Индийская сторона готова закупать весь газ, который будет экспортироваться с этого месторождения.

Отметим, что доля ONGC Videsh в проекте Азери-Чыраг-Гюнешли составляет 2,72%, в Баку-Тбилиси-Джейхан - 2,36%.