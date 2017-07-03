Порт Petlim получил сертификат Green Port

2017-07-03 12:20 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - Порт Petlim, принадлежащий турецкому нефтехимическому холдингу Petkim, получил сертификат Green Port, пишут в понедельник турецкие СМИ.

Согласно данным СМИ, наряду с Petlim сертификат Green Port также получили 10 портов Турции.

В сообщении СМИ отмечается, что министр транспорта, судоходства и связи Турции Ахмет Арслан высоко оценил деятельность порта Petlim, а также других портов, которые получили сертификат Green Port.

Работы по первой фазе строительства порта были завершены в декабре 2016 года, и грузовой терминал мощностью 1,5 миллиона TEU начал коммерческие операции. При этом грузовая мощность после первого этапа составляет 800 тысяч TEU.

В марте 2013 года турецкий нефтехимический комплекс Petkim и нидерландская компания APM Terminals подписали соглашение по строительству контейнерного порта Petlim мощностью 1,5 миллиона TEU. Мощность нового порта превысит мощность порта Асланджак примерно на 50 процентов.

Общая стоимость проекта составляет около 380 миллионов долларов. APM Terminals будет управлять портом в течение 28 лет.

(Автор: Максим Цурков)

Твиттер: @MaksimTsurkov