Reuters понизил прогноз по ценам на нефть Brent

2017-07-03 12:32 | www.apa.az | 3

Опрошенные агентством Reuters эксперты понизили прогнозы по ценам на нефть на 2017 год.

Как передает АПА-Экономикс, опрос 36 экономистов и аналитиков показал, что нефть Brent в 2017 году будет стоить в среднем 53,96 доллара за баррель против цены в 55,57 доллара за баррель, указанной в предыдущем прогнозе.

По данным опроса, в 2017 году американская легкая нефть WTI будет стоить 51,92 доллара за баррель против прогноза в 53,52 доллара месяцем ранее.