Институт географии: Знойная погода станет причиной снижения уровня воды в реках

2017-07-03 12:39 | www.apa.az | 3

«В этом году с начала июля температура воздуха в Азербайджане, по сравнению с соответствующими днями предыдущих годов, на 1-2 градуса выше».

Об этом АПА сообщил замдиректора Института географии НАНА, доктор философии в области географии Магеррам Гасанов.

Он сказал, что, несмотря это, среднемесячная температура в Баку прогнозируется на уровне 26-27 градусов, в районах Центрального Арана – 27-28.

По словам замдиректора, знойная погода в большой степени подействует на гидрологию Азербайджана: «В реках, в частности Тюранчай, Велвелечай, Гусарчай, Гирдыманчай, ожидается снижения уровня воды. Естественно, это повлияет на общий запас воды».

На вопрос «Будет ли в этом году в Азербайджане засуха» М. Гасанов отметил, что, если в течение 5-6 дней средняя температура будет выше 35 градусов, относительная влажность ниже 30%, а влажность верхнего слоя земли снизится, то засуха возможна.