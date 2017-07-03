Председатель муниципалитета об увольнении главы ИВ Ясамальского района

2017-07-03 12:28 | www.oxu.az | 3

Председатель Ясамальского муниципалитета Закир Джафаров прокомментировал увольнение главы Исполнительной власти Ясамальского района Ибрагима Мехтиева.

Как передает Oxu.Az, З.Джафаров сообщил ölkə.az, что во время сноса мечети не проводилось никаких консультаций с муниципалитетом.

«Мы, как муниципалитет, никогда не вмешивались в такие вопросы. Скажу откровенно, у нас с Ибрагимом Мехдиевым были очень теплые отношения. Мы всегда прислушивались к мнению друг друга.

Несмотря на то, что мечеть находится на территории муниципалитета, о ее сносе нам ничего не сообщили. Этими работами занималась Исполнительная власть. Не знаю, когда мечеть снесли. Я не участвовал в этом процессе. Только когда начали строить новую мечеть, то нас позвали. Кроме главы ИВ туда также прибыл шейх уль-ислам гаджи Аллахшукюр Пашазаде. Территорию осмотрели и приняли решение строить мечеть там», - сообщил Джафаров.

A.M.

