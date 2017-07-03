Немцы с шампанским сорвали пресс-конференцию Лёва – ВИДЕО

2017-07-03 12:34 | www.oxu.az | 3

Немецкие футболисты ворвались на пресс-конференцию главного тренера Йоахима Лёва после победы над сборной Чили в финале Кубка конфедераций.

Как передает Oxu.Az, об этом сообщает Советский спорт.

Игроки облили шампанским Лёва и журналистов, сидевших в первом ряду. После этого спортсмены стали праздновать, а спустя какое-то время покинули зал, и пресс-конференция продолжилась.

2 июля в финале Кубка конфедераций сборная Германии обыграла чилийцев со счетом 1:0. Единственный мяч на 20-й минуте встречи забил нападающий Ларс Штиндль. Команда Йоахима Лёва впервые в истории выиграла турнир.

Н.О.