Unibank 0% komissiyalı kredit aksiyası keçirir

2017-07-03 12:38 | www.trend.az | 1

Bakı. Trend:

Unibank Daxili İşlər Nazirliyi və Xəzər Dəniz Gəmiçiliyi əməkdaşlarının peşə bayramları münasibəti ilə 0% komissiyalı kredit aksiyası keçirir.

Bankdan Trend-ə verilən məlumata görə, iyulun 3-dən 7-dək Unibank filialına müraciət edən DİN işçiləri və Xəzər Dəniz Gəmiçiliyi əməkdaşları 15000 AZN-dək nağd krediti 36 ayadək müddətə komissiyasız rəsmiləşdirə biləcəklər.

Unibankdan nağd kredit götürmək sizə hansı üstünlükləri verir?

Kreditin aylıq minimum ödənişləri 19 manatdan başlayır.

Minimum əmək haqqı tələbi cəmi 175 AZN-dir.

Faiz dərəcəsi 23%-dən başlayır.

Kreditin müddəti 36 ayadəkdir.

Kreditin rəsmiləşdirilməsi zamanı komissiya 0%-dir.

Heç bir zamin tələbi yoxdur.

Kredit proseduru çox sadədir.

Nağd kreditlə bağlı bank filiallarına müraciət edə, eləcə də Unibank Mobile-dan və yaxud unibank.az saytından onlayn kredit sifariş edə bilərsiniz.

Unibankın 4 bank məhsulunu birləşdirən unikal ALBALI PLUS kredit kartı da ölkə vətəndaşları üçün əlçatandır. Rəsmi gəliri olan hər kəs Unibank filiallarına 5000 AZN-dək kredit xətti olan ALBALI PLUS kartı ilə bağlı müraciət edə bilər. ALBALI PLUS beynəlxalq kart olduğundan ölkə xaricində də çox rahatlıqla istifadə edə bilərsiniz.

Unibank hazırda paytaxt və bölgələri əhatə edən geniş filial şəbəkəsi ilə ölkə vətəndaşlarının xidmətindədir. Müştərilərin rahatlığı naminə Unibank-ın filialları, həftənin 5 günü nahar fasiləsi olmadan səhər saat 09.00-dan axşam 17.00-dək fəaliyyət göstərir. Banka gəlmədən də bank xidmətlərinin əksər hissəsindən Unibank Mobile-ın (http://onelink.to/ffdbwf) köməyi ilə istifadə edə bilərsiniz.

Ətraflı məlumatı (012) 117 nömrəli telefondan, Bankın saytından (www.unibank.az ) və yaxud facebook və twitter səhifələrindən (www.facebook.com/unibank.az , https://twitter.com/unibank) əldə etmək olar.

Unibank - hər kəsin bankı!