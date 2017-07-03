Халатность врача обошлась жительнице Баку в 40 тысяч манатов – ВИДЕО

2017-07-03 12:48 | www.oxu.az | 3

65-летняя жительница Баку Фатма Джафарова в январе 2017 года обратилась в Medikal Hospital с жалобой на боли в ноге.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на yenicag.az, обследовавший больную хирург-травматолог Эмин Кязым сказал, что проблему можно решить только с помощью операции.

Женщина передала хирургу взятые у родственников 7 тыс. манатов, который пообещал, что за три дня поднимет ее на ноги. Однако после операции состояние больной еще больше ухудшилось.

Выяснилось, что во время операции врач повредил нерв на ноге, а вживленный в ногу имплант сгнил. Из-за ухудшения состояния Фатму Джафарову отправили в Турцию. В общей сложности халатность врача Medikal Hospital Эмина Кязыма обошлась семье больной в 40 тыс. манатов. Женщина уже 6 месяцев прикована к постели.

Сотрудники сайта связались с Эмином Кязымом, который отказался давать комментарии.

А.М.