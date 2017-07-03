Меркель планирует провести с Трампом переговоры перед саммитом G20 в Гамбурге

2017-07-03 12:44 | www.trend.az | 4

Канцлер ФРГ Ангела Меркель и президент США Дональд Трамп планируют провести переговоры 6 июля в Гамбурге. Об этом сообщило в понедельник со ссылкой на правительственные источники редакционное объединение Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND), передает ТАСС.

По данным СМИ, лидеры намерены обсудить совместную инициативу по борьбе с террористической угрозой, а также подходы к финансированию миротворческих миссий ООН и меры по сокращению миграционных потоков.

Саммит G20 пройдет в Гамбурге 7-8 июля. Ранее официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Зайберт сообщал, что у Меркель запланирован целый ряд двусторонних консультаций. Однако он не уточнил, с кем канцлер планирует провести переговоры, сославшись на то, что некоторые встречи еще находятся на стадии согласования.