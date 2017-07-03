В Азербайджане обнародована дата второго тура приемного экзамена в резидентуру

2017-07-03 12:44 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - Пятого июля Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) проведет в Азербайджане второй тур приемного экзамена в резидентуру на 2017-2018 учебный год для подготовки специалистов на основе высшего базового медицинского образования, говорится в сообщении Центра, распространенном в понедельник.

Экзамен начнется в 11:00 и продлится 2,5 часа.

Для участия в экзамене кандидаты должны представить оригинал документа, подтверждающего личность, и «пропускной лист кандидата на экзамен» с датой дня экзамена.

В случае отсутствия одного из документов или несоответствия между ними кандидат на экзамен допущен не будет.

На экзамене предоставляются 100 тестовых заданий, и каждый правильный ответ оценивается в один балл.

Конкурс проводится на основе общего количества баллов, набранных по базовым предметам и предмету специальности.

Тестовый балл, набранный кандидатом для участия в конкурсе по предметам специальностей, должен быть не менее 50, общий балл - не менее 90.

655 кандидатов, подавших заявления в резидентуру в текущем году, выполнили условия первого тура экзамена (9 апреля 2017 г.) и, набрав 40 и выше баллов, получили право на участие во втором туре экзамена.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова)