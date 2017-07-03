Распространены фото утонувшего в море парня

2017-07-03 13:00 | www.oxu.az | 4

Стали известны некоторые обстоятельства гибели 21-летнего Гусейна Рагимова, утонувшего на пляже в поселке Говсаны 2 дня назад.

Как передает Oxu.Az, близкие покойного сообщили lent.az, что Гусейн Рагимов утонул, пытаясь спасти Сабину Абыеву, с которой познакомился на пляже.

По информации, знакомые пытались остановить Гусейна, однако он не остановился, в результате чего Гусейн и девушка утонули вместе.

Тело молодого человека через несколько часов выбросило на берег, тело девушки пока не найдено.

По словам ближних, дядя Гусейна утонул в 15 лет, купаясь в море. Родители молодого человека развелись много лет назад, его воспитывала мать.

Дж.И.