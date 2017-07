Кредиты в Unibank без комиссии

БАКУ /Trend/ - Начиная с третьего по седьмое июля, всех работников министерства внутренних дел и Азербайджанского Каспийского морского пароходства, обратившихся в Unibank за кредитом, ждет приятный сюрприз. Как говорится в сообщении банка, распространенном в понедельник, каждый из них сможет оформить кредит до 15 000 манатов на период сроком до 36 месяцев без комиссии.

Взяв кредит в Unibank-е, какие преимущества вы получаете?

-Минимальные ежемесячные платежи по кредиту, начинающиеся от 19 манат

-Срок кредита до 36-ти месяцев

-Кредитные процедуры очень просты

-Поручитель не требуется

-Каждый, кто имеет официальный доход, может обратиться в банк, для получения наличного кредита. Обращение возможно и дистанционно, с помощью Unibank Mobile, а также через сайт unibank.az.

-Требование к минимальной заработной плате-всего лишь 175 манатов

-Комиссия за кредитные процедуры составляет 0%

-Процентная ставка начинается от 23% процентов

Теперь, уникальная кредитная карта Unibank, ALBALI PLUS, которая объединяет в себе 4 банковских продукта, доступна для граждан страны. Каждый, кто имеет официальный доход, может обратиться в филиалы банка, для получения кредитной карты ALBALI PLUS с лимитом до 5000 манатов. Так как, ALBALI PLUS является международной картой, Вы можете ее использовать и за пределами страны.

На сегодняшний день, являясь одним из ведущих банков страны, Unibank,обладает широкой филиальной сетью, как в столице, так и в регионах.

Филиалы Unibank функционируют в будние дни с 09:00 до 17:00.

