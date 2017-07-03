АИФ приостановил сотрудничество с проблемным Standard Insurance

2017-07-03 13:06 | www.apa.az | 4

Азербайджанский ипотечный фонд (АИФ) исключил страховую компанию Standard Insurance из числа страховых агентов.

Как передает АПА-Экономикс, согласно данным на сайте АИФ, число страховых агентов фонда сократилось до 16-ти.

Как заявил ранее глава Совета директоров Палаты по надзору за финансовыми рынками Руфат Асланлы, палата предоставила Standard Insurance отсрочку для решения проблем с капитализацией, которая истекла в июне.

По данным Standard Insurance, она пока не повысила капитал до требования регулятора, однако не намерена покидать рынок и в ближайшее время повысит капитал в соответствии с требованием регулятора.

Standard Insurance действует на страховом рынке Азербайджана с октября 2002 года. Акционером компании является одно юридическое лицо. Уставный капитал компании равен 11 млн. манатов. При этом капитал компании на 1 января 2017 года равен 7 млн. 304,219 тыс. манатов и за 2016 год снизился на 44,2%.



