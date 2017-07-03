Владимир Пресняков проведет лето с коллегами в Баку

2017-07-03 12:49 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend Life/ - Популярный певец, музыкант, композитор Владимир Пресняков примет участие в международном музыкальном фестивале "ЖАРА-2017" в столице Азербайджана, сообщает Trend Life со ссылкой на официальную страницу фестиваля.

"Владимир Пресняков - певец, музыкант, артист, не нуждающийся в дополнительных представлениях! Уже совсем скоро на "ЖАРА-2017", - отмечено в сообщении на странице фестиваля.

Международный музыкальный фестиваль "ЖАРА-2017" пройдет в Sea Breeze с 27 по 30 июля.

В фестивале "ЖАРА" примут участие более 80 артистов, среди которых - Алла Пугачева, София Ротару, Филипп Киркоров, Стас Михайлов, Вера Брежнева, Валерий Меладзе, Григорий Лепс, группа "АСтудио", Николай Басков, Валерия, Ани Лорак, EMIN, Слава, группа MBAND, Потап и Настя, Глюкоза, Кристина Орбакайте, Сергей Лазарев, группа "Серебро", Алексей Воробьев, МОТ, Егор Крид, IOWA, Ёлка и многие другие.

Организаторами фестиваля являются певец и композитор Эмин Агаларов (EMIN), заслуженный артист РФ Григорий Лепс, основатель "Русского радио" и премии "Золотой граммофон" Сергей Кожевников.

(Автор: Джани Бабаева)