Азербайджанский ипотечный фонд сократил число уполномоченных банков

2017-07-03 12:50 | www.trend.az | 5

БАКУ /Trend/ - Caspian Development Bank исключен из числа уполномоченных банков Азербайджанского ипотечного фонда в связи с присоединением к Atabank, говорится в информации на сайте фонда.

Таким образом, число уполномоченных банков Ипотечного фонда сократилось до 24.

18 апреля стало известно, что Caspian Development Bank в связи с реорганизацией будет ликвидирован и присоединен к Atabank. В связи с реорганизацией этих банков для оценки их активов привлечена международная консалтинговая компания PWC.

После объединения этих двух банков в Азербайджане действует 31 банк, в том числе два с государственным участием.

Уполномоченными организациями Азербайджанского ипотечного фонда также являются 16 страховых компаний [всего их насчитывается 21] и 11 оценочных организаций.

(Автор: Анвар Мамедов)