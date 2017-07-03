Бесплатные зарплатные проекты корпоративным клиентам!

2017-07-03 13:20 | www.oxu.az | 4

Всегда отличающийся оперативным, быстрым и качественным обслуживанием Expressbank обьявляет новую кампанию – предоставление клиентам зарплатных карт VISA Electron сроком на 1 год на бесплатной основе.

Данная услуга, предоставляемая в соответствии с условиями кампании “Услуги от нас, доходы для вас”, предлагает юридическим лицам и частным предпринимателям удобный, безопасный и выгодный способ выдачи заработной платы своим работникам.

Зарплатные карты Expressbank-а обладают многими преимуществами. Так, комиссия за обналичивание денежных средств с зарплатных и других дебетовых карт Expressbank-а в банкоматах Expressbank-а составляет 0%. Также обладатели пластиковых карт Expressbank-а при осуществлении безналичных платежей внутри страны посредством POS-терминалов, будут получать “cashback” в размере до 20% обратно на свой счет.

Дополнительно ко всему перечисленному выгодные тарифы по обслуживанию, индивидуальный подход к клиентам, технология 3D Secure и множество других преимуществ делают зарплатные карты Expressbank-а еще более привлекательными для клиентов.

Следует отметить, что кампания, которая предусмотрена для юридических лиц и частных предпринимателей будет длиться до 15.07.2017. Для того, чтобы подключиться к данной кампании необходимо заключить контракт с Банком, а также предоставить необходимые документы и список сотрудников.

В сеть обслуживания “Expressbank” входят 16 филиалов из которых 10 находятся в городах Баку и Сумгаит, а 6 располагаются в городах Гянджа, Мингечевир, Барда, Гусар, Хачмаз и Ширван. Сеть Банка насчитывает около 80 банкоматов, 6000 РОS-терминалов и свыше 500 терминалов ExpressPay на территории страны.

Для получения более подробной информации об услугах банка, вы можете позвонить в наш Информационный Центр 132, воспользоваться нашим вебсайтом www.expressbank.az или же связаться с нами посредством социальной сети Facebook www.facebook.com/Expressbank.

Какими должны быть выгодные пластиковые карты?

С целью определения самых выгодных тарифов пластиковых карт на банковском рынке, веб портал «Газета Банки и Бизнес» провел исследование. Исследование в основном затрагивало вопросы комиссии за снятие наличных средств и минимальной суммы, взымаемой за приобретение пластиковых карт. По обеим критериям тарифы банковских карт Expressbank был признаны более выгодными.

Следует отметить, что комиссия при снятии наличных средств с пластиковых карт Expressbank в банкоматах составляет 0%. Также тариф за обналичивание с карты на иностранной валюте другую международную валюту и комиссия при конвертации иностранных валют при помощью ПОС-терминалов составляет 0%.

Всем желающим бесплатно приобрести карты Expressbank, при осуществлении взноса на счет в размере 400 AZN будет предоставлена банковская карта Visa / MasterCard Gold, а при взносе 800 AZN карта Visa / MasterCard Platinum.

Но и это еще не все. Все владельцы пластиковых карт Expressbank, осуществляя платежи внутри страны посредством ПОС-терминалов, будут получать “cash back” в размере до 20% обратно на свой счет.

Вдобавок ко всему при помощи платежных терминалов ExpressPay, расположенных в 48 регионах по всей стране, и Личного кабинета вы в любое время с легкостью сможете совершать операции по вашему счету.

Сеть “Expressbank” формируют 16 филиалов из которых 10 находятся в городах Баку и Сумгаит, а 6 распологаются в городах Гянджа, Мингечевир, Барда, Гусар, Хачмаз и Ширван. Для предоставления банковских услуг “Expressbank” является обладателем около 80-и банкоматов, 6000 ПОС териминалов и 500 платежных терминалов ExpressPay.

Для получения более подробной информации об услугах банка, вы можете позвонить в наш Информационный Центр 132, воспользоваться нашим веб-сайтом www.expressbank.az или же связаться с нами посредством социальной сети Facebook www.facebook.com/Expressbank.