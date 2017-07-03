Зохраб Адыгезалзаде: Жизнь во имя музыки

2017-07-03 12:52 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend/ - Азербайджанские музыкальные династии известны далеко за пределами страны: фамилии Гаджибековых, Гараевых, Амировых, Магомаевых, Адыгезалзаде у всех на слуху. Представители этих семейств внесли огромную лепту в нетленную сокровищницу музыкальной культуры Азербайджана. Некоторые из них, находясь вдали от Родины, неустанно пропагандируют азербайджанскую музыку, демонстрируя высочайший профессионализм и верность благородным корням. Среди них был и выдающийся музыкант, композитор, пианист, профессор, народный артист Азербайджана Зохраб Адыгезалзаде, которому сегодня исполнилось бы 77 лет.

Жизнь во имя классической музыки – таков славный путь человека, который все знания и умения посвятил пропаганде и развитию высокого искусства.

В одном из интервью Trend Зохраб Адыгезалзаде сказал: «Со временем (в котором жизненный опыт и профессиональный стаж слились воедино) появляется определенная профессиональная зрелость, на все смотришь с иных ракурсов, - и как педагог, и как исполнитель, и как слушатель не только других музыкантов, но и своих учеников, потому что, слушая, анализируешь. В связи с этим я все больше задумываюсь о великой силе созидания в творчестве, т.е. вся наша жизнь с момента появления на свет с помощью Всемогущего, который дает нам все: способность слышать, видеть, говорить, мыслить, творить, двигаться, что само по себе - творчество. Когда я думаю об этом, я прихожу к выводу, что все это совпадает с нашей музыкальной профессией. Например, на концертах я не просто слушаю произведение, а то, как исполнитель передает свое восприятие и понимание созданного композитором, вложенного в произведение личного интеллектуально-эмоционального потенциала. Я всегда поражался, как на пяти линейках можно создать оперу, балет, симфонию... Все это заставляет мыслить и думать: одна нота - это нота, звук, а две ноты - уже фраза, уже состояние некоего чувства и мысли. Мир музыки сам по себе гениален и я отношусь к нему как к созданию самого человека, творческому проявлению его способностей и мировидения. Композитор творит музыку, исполнитель оживляет ее, внося свое понимание, интерпретируя по своему задуманное композитором. И здесь проявляется творческое начало».

Работая в Турции, Зохраб Адыгезалзаде никогда не терял связи с Азербайджаном. Он часто приезжал в Баку, где проводил мастер-классы в большом зале Бакинской музыкальной академии имени Узеира Гаджибейли.

Зохраб Адыгезалзаде был не только прекрасным музыкантом, но и примерным главой семьи. И после себя оставил не только великое наследие и талантливых учеников, но и его дети пошли по его стопам. Фарид Адыгезалзаде - лауреат международных конкурсов, на протяжении более двадцати лет работает в Университете «Анадолу», и Мурад Адыгезалзаде – директор Азербайджанской государственной филармонии имени Муслима Магомаева, народный артист Азербайджана, профессор, продолжают славное дело отца.

«Когда работаешь со своими детьми, ориентируешься не только на отцовскую любовь и желание видеть свое чадо идущим по твоим стопам. Способности и желание ребенка не менее важны, и надо готовить их с самых малых лет. Старший, Фарид - музыкант высокого интеллектуально-философского плана, он должен сначала весь материал осмыслить, пропустить через себя. Что касается Мурада, должен признаться как педагог, что это своего рода самородок, талант, встречающийся довольно редко. Безусловно, я горжусь своими детьми», - говорил с гордостью отец.

Зохраб Адыгезалзаде родился 3 июля 1940 года в Баку в семье служащих. Родители его не были музыкантами, но, по его же словам, ни одно их семейное торжество не обходилось без музыки. Отец даже подарил ему аккордеон, но маленького Зохраба тянуло только к фортепиано. Наконец, в 9 лет его отдали в музыкальную школу №2. Период учебы в музыкальной школе под руководством Гельман, проведенный в стенах филармонии, в ее особой артистической атмосфере был богат впечатлениями и способствовал становлению и формированию его будущего профессионализма. Он присутствовал на репетициях оркестра, хора и др. коллективов, наблюдал работу дирижеров, известных музыкантов-исполнителей. И сам юный талант с блеском выступал во многих концертах школы и в зале филармонии, завоевывая симпатии профессионалов и любителей музыки. Успешно закончив музыкальную школу за 5 лет, поступил в специальную музыкальную школу при консерватории, в класс знаменитого педагога по фортепиано Бреннера. Поступив затем в консерваторию, продолжал творчески формироваться и постигать секреты мастерства также под чутким руководством Бреннера.

После окончания консерватории в 1962 году Зохраб Адыгезалзаде был зачислен педагогом по специальности фортепиано в консерваторию, где начал свою педагогическую деятельность. В том же году он поступил в ассистентуру-стажировку Московской консерватории в класс Якова Флиэра, а затем в 1964 г. в аспирантуру Ленинградской консерватории им. Н.Римского-Корсакова в класс профессора Павла Серебрякова, где проучился до 1970 года.

К 1970 году молодой пианист, выпускник двух консерваторий (Бакинской и Ленинградской), дипломант Всесоюзного конкурса, игра которого была отмечена самим Г. Нейтгаузом, стал педагогом Азербайджанской консерватории.

В период с 1962 по 1990 годы Адыгезалзаде успешно совмещал педагогическую работу с исполнительской деятельностью. Являясь более 20 лет солистом Азербайджанской государственной филармонии, а также Государственного и Союзного концерта, он выступал с сольными программами в столицах бывшего СССР, в различных городах России, на многих международных, всесоюзных и республиканских фестивалях, конкурсах пианистов, на которых был удостоен дипломов и званий. Многие его выступления отмечались положительными рецензиями в местной и зарубежной прессе.

Не случайно, что в годы интенсивной исполнительской деятельности ему было присвоено звание заслуженного артиста (1967), а в 1981 году – звание народного артиста Азербайджана. Он также получил несколько почетных грамот Президиума Верховного Совета Азербайджана и Туркмении.

На протяжении всей своей исполнительской карьеры много гастролировал и проводил мастер-классы в России, Польше, Австрии, Турции, Германии, Дании, Бельгии, Италии, Чехословакии, арабских странах. Неоднократно приглашался в качестве председателя государственных выпускных экзаменов в Ленинградскую, Новосибирскую, Тбилисскую консерватории. На гастролях он выступал с прославленными коллективами академических симфонических оркестров Ленинграда, Москвы, турецкими исполнителями. Он выступал с такими дирижерами, как Ниязи, Чингиз Гаджибеков, Рауф Абдуллаев, Рамиз Меликасланов, Назим Рзаев, Владимир Есипов, Хикмет Шимшек, Вахтанг Жордания, Юрий Темирканов, Юрий Серебряков.

На протяжении 10 лет Зохраб Адыгезалзаде был ректором существовавшей в те годы Народной консерватории. За годы работы он выпустил большое количество квалифицированных пианистов, которые достойно представляют азербайджанскую фортепианную школу по всему миру (Германия, Франция, США, Турция, Россия). Творческие вехи с Фикретом Амировым, Гара Гараевым, Севдой Ибрагимовой, Джовдетом Гаджиевым, Сарваром Ганиевым и другими классиками проходят красной нитью через его жизнь.

Интересны воспоминания Фикрета Амирова об их совместных гастролях в Германии: “Диапазон исполнительской палитры Зохраба особенно поразил меня на гастролях в Германии. Небольшой импровизированный концерт в доме-музее Бетховена в Бонне мне особенно запомнился. Получив разрешение директора музея, с волнением от удостоившейся чести, Адыгезалзаде сначала блестяще исполнил “Аппассионату” Бетховена. Затем сыграл азербайджанскую народную песню и в завершении саккомпанировал Лютфияру Иманову арию Балаша из оперы “Севиль”. Восторг и бурные аплодисменты посетителей музея невозможно выразить словами”.

Особо хотелось бы остановиться на творческой деятельности Зохраба Адыгезалзаде в Турции, где он работал на протяжении последних 22 лет жизни, и, фактически, стоял у истоков музыкального образования европейского типа в этой стране, в начале процесса формирования системы профессионального музыкального обучения.

В 1990 году он выступил с концертами в Анкаре, Стамбуле, Бурсе, Измире. Это было время, когда только начинались первые шаги по сближению между нашими странами, и каждая встреча была не столько данью протоколу, сколько поводом для выражения эмоций, симпатии и искреннего интереса друг к другу. Зохраб Адигезалзаде, встретившись с министром культуры Турции Намиком Кемалем Зейбеком, получил предложение работать в Турции. Приехав в Анкару, он за 1 год дал 16 концертов. Затем возглавил кафедру фортепиано Государственной консерватории Университета "Анадолу" в Эскишехере. За эти годы, помимо блистательной педагогической и концертно-исполнительской деятельности, он ввёл множество полезных новшеств в деятельность консерватории. Например, как заведующий кафедрой он способствовал введению курсов по истории пианизма, методики и педагогики, создал три симфонических оркестра, открыл концертные залы, стал проводить различные конкурсы и реализовывать проекты. Многие новшества были связаны с активным приобщением учащихся к концертно-исполнительской деятельности. С этой целью, наряду с ежегодным экзаменом, учащиеся выступают 4 раза в течение года на закрытых и открытых вечерах. Ещё одно новшество - активное сотрудничество с русской исполнительской школой. Турецкий университет каждый год отправляет лучших студентов музыкального факультета для продолжения образования в Москве, и в свою очередь, в Университет "Анадолу" регулярно приезжают с мастер-классами ведущие московские профессора. На этих фестивалях и по сей день с успехом выступают воспитанники Зохраба Адыгезалзаде, который всячески пропагандировал азербайджанскую музыку, включая её в свои выступления, а также в программы учащихся.

(Автор: Вугар Иманов)