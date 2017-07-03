Объявлен прием высококачественной пшеницы для Государственного зернового фонда Азербайджана

2017-07-03 13:25 | www.apa.az | 4

Агентство по государственным резервам при МЧС Азербайджана объявило о приеме высококачественной пшеницы для Государственного зернового фонда.

Как передает АПА-Экономикс, в объявлении сообщается, что посредством зерновых элеваторов МЧС «Сангачал» и «Гянджа», а также ООО Abşeron Taxıl, Dəvəçi-Dəyirman, Karat-Holdinq, Karmen, Gəncə-Dəyirman, ОАО Bakı-Taxıl имени Н.Гулиева, ОАО Aveta, Neon firma, , ООО EL-Babatürk, Pak-Nur firma, ООО Xırman, фирм Rəşad, Səma FF, Avropa, Sarı sünbül, Azəri-Arapoğlu US, T.Ltd BM и ООО Svinks с 3 июля текущего года Государственный зерновой фонд будет принимать от местных производителей по цене 300 AZN за тонну зерно, отвечающее нижеуказанным требованиям качества.

Как сообщили АПА-Экономикс в пресс-службе министерства, цена может меняться в соответствии с конъектурой зернового рынка. Сообщается, что не отвечающие требованиям качества продукты не будут приниматься. Зерно рекомендуется привозить на самосвалах.

За дополнительной информацией можно обратиться по номерам 012-512-50-25 и 070-271-71-33, а также на горячую линию МЧС «112».