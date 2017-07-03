Кредиты в «Unibank» без комиссии
2017-07-03 13:30 | www.oxu.az | 4
«Unibank» поздравляет всех сотрудников Министерства Внутренних Дел, а также Азербайджанского Каспийского Морского Пароходства с профессиональным праздником. Начиная с 3-го по 7-е июля, всех работников этих сфер, обратившихся в Unibank за кредитом , ждет приятный сюрприз. Каждый из них сможет оформить кредит до 15000 АЗН на период сроком до 36 месяцев без комиссии!
Взяв кредит в «Unibank» е, какие преимущества вы получаете?
-Минимальные ежемесячные платежи по кредиту, начинающиеся от 19 манат
-Срок кредита до 36-ти месяцев
-Кредитные процедуры очень просты
-Поручитель не требуется
-Каждый, кто имеет официальный доход, может обратиться в банк, для получения наличного кредита. Обращение возможно и дистанционно, с помощью Unibank Mobile, а также через сайт unibank.az.
-Требование к минимальной заработной плате-всего лишь 175 AZN
-Комиссия за кредитные процедуры составляет 0%
-Процентная ставка начинается от 23%-ов процентов
Теперь, уникальная кредитная карта «Unibank», ALBALI PLUS, которая объединяет в себе 4 банковских продукта, доступна для граждан страны. Каждый, кто имеет официальный доход, может обратиться в филиалы банка, для получения кредитной карты ALBALI PLUS с лимитом до 5000 AZN. Так как, ALBALI PLUS является международной картой, Вы можете ее использовать и за пределами страны.
На сегодняшний день, являясь одним из ведущих банков страны, «Unibank», обладает широкой филиальной сетью, как в столице, так врегионах.
Филиалы «Unibank» функционируют в будние дни с 09:00 до 17:00.
За более подробной информацией можете обращаться по телефону (012) 117, на сайт банка по адресу www.unibank.az , либо на официальные страницы банка в Фейсбук и Твиттер (www.facebook.com/unibank.az ,https://twitter.com/unibank ).
«Unibank» – банк для всех и каждого!