Баку не отпускает! - российская актриса Анастасия Задорожная (ФОТО)

2017-07-03 13:22 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend Life/ - В Баку 23-25 июня состоялись соревнования Гран-при Азербайджана Формулы 1, сообщает Trend Life.

Понаблюдать за ходом гонок в Баку приехали многочисленные гости из разных стран. В числе ярых поклонников захватывающих соревнований была и известная российская актриса, певица и телеведущая Анастасия Задорожная.

В дни проведения соревнований актриса находилась в Баку, делясь на своей странице в Instagram фотографиями и короткими видеороликами с гонок. Вернувшись в Москву Задорожная никак не может забыть о впечатлениях от соревнований Гран-при Азербайджана Формулы 1 и замечательных днях в Баку.

"Баку не отпускает! Формула в моём списке занимает одну из лидирующих позиций! Хочется забыть о работе и наслаждаться классным спортом!", - написала актриса у себя на странице.

Отметим, что актриса не раз приезжала в Баку, и всегда с любовью говорит о городе. А в прошлом году она даже отметила свой день рождения в столице Азербайджана.

Анастасия Задорожная - российская актриса, певица и телеведущая. Зрителям она хорошо знакома по фильмам и сериалам "Простые истины", "Любовь в большом городе", "Всё будет хорошо", "Клуб" и другим.

(Автор: Джани Бабаева)