На Кубани перезахоронили останки азербайджанского солдата
2017-07-03 13:40 | www.oxu.az | 4
На Кубани перезахоронили останки азербайджанского солдата Абдула Оруджалиева, сражавшегося против фашистов в годы Второй мировой войны.
Как сообщает Oxu.Az со ссылкой на Report, азербайджанский солдат был убит при защите хутора Нещадимовский в 1943 году.
Сообщается, что после смерти солдата его похоронили местные жители, однако так как при солдате не было документов, могила осталась безымянной.
В этом году поисковики отряда «Кубанский рубеж» установили данные погибшего. Было принято решение о перезахоронение его в братскую могилу на хуторском кладбище.
При захоронении был дан оружейный салют.
A.M.