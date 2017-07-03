Институт тройного сопредседательства МГ ОБСЕ до сих пор не привёл к искомому итогу - посол

2017-07-03 13:38 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend/ - Институт тройного сопредседательства Минской группы ОБСЕ, действующий с 1997 года до сих пор не привёл к искомому итогу – началу процесса устранения военных последствий конфликта и его политического разрешения, сказал посол Азербайджана в России Полад Бюльбюльоглы в интервью ТАСС.

«Сам по себе формат, включающий трёх постоянных членов Совета Безопасности ООН, выглядит весьма серьёзным. Ведь именно эти страны обладают огромным политическим весом и соответствующим опытом, выработанным десятилетиями, если не веками активности их национальных дипломатий. А Россия, например, является не только географически близкой региону Южного Кавказа, но и связанной с ним тесными историческими узами. Однако, как мы видим, институт тройного сопредседательства Минской группы ОБСЕ, действующий с 1997 г., до сих пор не привёл к искомому итогу – началу процесса устранения военных последствий конфликта и его политического разрешения», сказал посол.

Как постоянно подчёркивается Азербайджанской стороной, время, когда необходимо предпринять действенные шаги по решению конфликта, давно настало, отметил дипломат.

«Существующий статус-кво, характеризующийся продолжающейся оккупацией территорий Азербайджана, неприемлем. На это указывали и главы государств-сопредседателей Минской группы ОБСЕ в своих заявлениях 2009−2013 гг. То есть ныне следует обеспечить условия для продолжения субстантивных переговоров с намерениями достичь реальных результатов, для чего необходима политическая воля. Подчеркну ещё раз, что переговоры должны носить предметный характер. Это как раз тот случай, когда важен результат, а не процесс», сказал дипломат.

Конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией