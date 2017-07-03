Азербайджанский Expressbank предлагает корпоративным клиентам бесплатные зарплатные проекты

2017-07-03 13:39 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend/ - Всегда отличающийся оперативным, быстрым и качественным обслуживанием Expressbank обьявляет новую кампанию – предоставление клиентам зарплатных карт VISA Electron сроком на 1 год на бесплатной основе.

Как говорится в сообщении банка, распространенном в понедельник, данная услуга, предоставляемая в соответствии с условиями кампании “Услуги от нас, доходы для вас”, предлагает юридическим лицам и частным предпринимателям удобный, безопасный и выгодный способ выдачи заработной платы своим работникам.

Зарплатные карты Expressbank обладают многими преимуществами. Так, комиссия за обналичивание денежных средств с зарплатных и других дебетовых карт Expressbank в собственных банкоматах банка составляет 0%. Также обладатели пластиковых карт Expressbank при осуществлении безналичных платежей внутри страны посредством POS-терминалов, будут получать “cashback” в размере до 20 процентов обратно на свой счет.

Дополнительно ко всему перечисленному выгодные тарифы по обслуживанию, индивидуальный подход к клиентам, технология 3D Secure и множество других преимуществ делают зарплатные карты Expressbank еще более привлекательными для клиентов.

Кампания, которая предусмотрена для юридических лиц и частных предпринимателей, будет длиться до 15 июля 2017 года. Для того, чтобы подключиться к данной кампании необходимо заключить контракт с банком, а также предоставить необходимые документы и список сотрудников.

В сеть обслуживания Expressbank входят 16 филиалов, из которых 10 находятся в городах Баку и Сумгайыт, а шесть - располагаются в городах Гянджа, Мингячевир, Барда, Гусар, Хачмаз и Ширван. Сеть банка насчитывает около 80 банкоматов, 6000 РОS-терминалов и свыше 500 терминалов ExpressPay на территории страны.

Для получения более подробной информации об услугах банка, можно позвонить в Информационный центр 132, воспользоваться вебсайтом www.expressbank.az или же связаться с банком посредством социальной сети Facebook www.facebook.com/Expressbank.