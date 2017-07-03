Минобороны Азербайджана обратилось к родителям военнослужащих – ВИДЕО

2017-07-03 13:45 | www.oxu.az | 4

Министерство обороны Азербайджана обратилось к родителям солдат.

Как сообщает Oxu.Az со ссылкой на Report, в обращении говорится:

«Уважаемые граждане!

Ради безопасности военнослужащих, во время телефонной связи и при использовании соцсетей не ведите обсуждений по поводу военной службы!

Не делитесь фотографиями, связанными с военнослужащими, воинскими частями и их месторасположением, военной техникой, боеприпасами!»

A.M.