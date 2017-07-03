Минобороны Азербайджана обратилось к родителям военнослужащих (ВИДЕО)

2017-07-03 13:40 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend/ - Минобороны Азербайджана обратилось к родителям военнослужащих.

В распространенном в понедельник обращении ведомства в целях безопасности военнослужащих их родителям рекомендуется не вести по телефону и в соцсетях обсуждений о воинской службе, а также не делиться фотографиями военнослужащих, воинской части, в которой они служат, касательно их передислокации, вооружения, военной техники.

(Текст: Кямаля Сеидова)