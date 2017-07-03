Прикаспийские страны ведут активную работу по окончательной гармонизации позиций по статусу моря

2017-07-03 13:45 | www.trend.az | 6

БАКУ /Trend/ - Идёт активная работа по окончательной гармонизации позиций всех пяти государств по правовому статусу Каспийского моря, сказал посол Азербайджана в России Полад Бюльбюльоглы в интервью ТАСС.

«Вопрос выработки нового правового статуса Каспия был обусловлен изменением политической географии региона после распада СССР, когда на смену двум пришли пять прикаспийских государств. С этой целью создана Специальная рабочая группа на уровне заместителей министров иностранных дел (СРГ). До сего дня проведено уже 49 заседаний СРГ, в ходе которых проделана огромная работа по согласованию позиций и выработке общих подходов. В ходе состоявшихся четырёх Саммитов глав прикаспийских государств зафиксирован серьёзный прогресс, заключены важные соглашения, регулирующие сохранение экологической среды и биоресурсов Каспия, предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций», сказал посол.

Между рядом стран, к которым относятся и Азербайджан, Казахстан и Россия, достигнуто довольно детальное согласование подавляющего большинства моментов, отметил он.

«Идёт активная работа по окончательной гармонизации позиций всех пяти государств. И в этом направлении достигнуты рабочие результаты, позволяющие говорить о целесообразности проведения встречи заместителей министров, а затем и министров иностранных дел прикаспийских стран с тем, чтобы выйти с согласованными предложениями на Пятый Саммит глав государств, который должен состояться в этом году в Казахстане», сказал дипломат.

Прибрежные государства (Азербайджан, Казахстан, Россия, Туркменистан и Иран) в ноябре 2003 года подписали Рамочную конвенцию по защите морской среды Каспийского моря.

В июле 1998 года между Казахстаном и Россией были заключены соглашение о разграничении дна северной части Каспийского моря в целях осуществления суверенных прав на недропользование, а в мае 2002 года - протокол к данному Соглашению. А 29 ноября 2001 года и 27 февраля 2003 года были заключены соглашение между Казахстаном и Азербайджаном о разграничении дна Каспийского моря и протокол к нему соответственно.

Также между Казахстаном, Азербайджаном и Россией 14 мая 2003 года было заключено соглашение о точке стыка линий разграничения сопредельных участков дна Каспийского моря.