Завтра в Баку будет до 38 градусов тепла

2017-07-03 13:57 | www.trend.az | 5

БАКУ /Trend/ - Во вторник в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается солнечная погода, ветер южный, сообщили Trend в понедельник в Национальном департаменте гидрометеорологии минэкологии и природных ресурсов Азербайджана.

Температура воздуха на Абшероне ночью составит 22-27, днем - 34-39, в Баку ночью – 23-25, днем - 36-38 градусов тепла.

Атмосферное давление будет ниже нормы и составит 755 мм ртутного столба. Относительная влажность ночью 65-75, днем - 35-45 процентов.

На пляжах Абшерона температура морской воды в Сумгайыте, Новханы, Пиршаги, Нардаране, Бильгя составит 22-23, Загульбе, Бузовне, Мардакане, Шувелане – 24-25, Тюркане, Говсане, Сахиле и Шихово – 25-26 градусов тепла.

Завтра в районах Азербайджана без осадков, ветер восточный.

Ночью - 21-26, днем - 35-40, местами 42, в горах ночью - 16-21, днем - 28-33 градуса тепла.

(Текст: Кямаля Сеидова)