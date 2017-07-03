В Иране обнаружена крупная партия подслушивающих устройств
2017-07-03 14:13 | www.trend.az | 3
БАКУ /Trend/ - Корпус стражей Исламской революции Ирана (IRGC) обнаружил крупную партию коммуникационных и подслушивающих устройств в северном районе столицы - Тегерана.
Группа разведки IRGC также арестовала четырех членов преступной группы, участвовавших в незаконной торговле оборудованием для прослушивания, сообщает в понедельник информационное агентство Tasnim.
Согласно докладу, оборудование было ввезено в Иран незаконно.
Других сведений об операции не сообщается.
(Автор: Эльмира Таривердиева)