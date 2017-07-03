Туркменистан проведет региональную экономическую конференцию по Афганистану

2017-07-03 14:25 | www.trend.az | 5

АШХАБАД /Trend/ - В Ашхабаде 14-15 ноября 2017 года состоится 7-я конференция регионального экономического сотрудничества по Афганистану (RECCAVII), сообщает в понедельник государственное агентство "Туркмен довлет хабарлары".

"На этом форуме будут продолжены переговоры по различным аспектам долгосрочного регионального экономического сотрудничества", - сказано в информации.

В туркменской столице с официальным визитом находится президент Афганистана Мохаммад Ашраф Гани.

Конференция регионального экономического сотрудничества по Афганистану, инициированная в 2005 году в Кабуле, призвана консолидировать усилия стран региона в стабилизации ситуации в Афганистане и способствовании региональной экономической интеграции Южной и Центральной Азии.

Туркменская сторона лоббирует реализацию ряда инфраструктурных региональных проектов с участием Афганистана. В частности, Туркменистан работает над реализацией таких проектов через афганскую территорию, как строительство железнодорожной магистрали в Таджикистан и газопровода в Пакистан и Индию.

Изучаются проекты и по использованию афганского транзита для поставок туркменской электроэнергии. Официальный Ашхабад неоднократно заявлял о своей готовности предоставить политическое пространство для проведения межафганского мирного диалога под эгидой ООН.

(Автор: Гусейн Гасанов)