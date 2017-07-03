В Ени Гюнешли произошел обвал

2017-07-03 14:29 | www.apa.az | 4

Как сообщил АПА начальник Экспедиции геологического планирования Национальной службы геологической разведки МЭПР Азиз Гаралов, на территории Гюнешлинского плато от влияния тектонического разлома (Зых-Гум адасы-Банка Макарова) просел грунт в направлении вертикального склона, на поверхности земли образовались трещины различных размеров.

Начальник Экспедиции сказал, что Гюнешлинское плато является древней оползневой территорией. По словам А.Гаралова, в результате обвала несколько домов подверглись деформации.

А.Гаралов отметил, что в результате проведенных мониторингов в динамике оползневого процесса на локальных участках на территории Зых-1, а также в динамике процесса обвала вдоль улицы М.Ибрагимова в поселке Масазыр и в динамике оползневого процесса от влияния природных и техногенных факторов на территории «Зели голю» была зарегистрирована относительная активность.