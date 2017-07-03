Новые трансферы присоединятся к «Карабаху» в Баку

2017-07-03 14:38 | www.apa.az | 4

Представитель Азербайджана в Лиге чемпионов «Карабах» завершил учебно-тренировочные сборы в Австрии. Как сообщает apasport.az, сегодня чемпион страны вернётся на родину.

Самолёт, на котором вернётся «Карабах» вечером совершит посадку в Баку. Команда пройдёт последний этап подготовки к играм II квалификационного раунда Лиги чемпионов с представителем Грузии «Самтредиа» на родине.

Агдамцы, не проявляющие особой активности на трансферном рынке, планируют включить в состав двух легионеров. На данный момент «Карабах» усилился только Аббасом Гусейновым и Антоном Каниболоцким, укрепит оборону и линию атаки.

Уже известно и о том, кто будет приобретён. По требованию главного тренера Гурбана Гурбанова агдамцы начали искать защитника и договорились с игроком сборной Польши и «Легии» Якубом Рзежничаком. В ближайшие дни 31-летний центральный защитник приедет в нашу страну и подпишет официальный контракт со своей новой командой.

В связи с линией атаки Гурбан Гурбанов рассматривает несколько вариантов и, скорее всего, остановит свой выбор на голеадоре «Гянджлярбирлийи» Токело Рантие. Переговоры с игроком сборной ЮАР продолжаются в конструктивном ключе. Скорее всего, 27-летний форвард, как и Рзежничак на этой неделе приедет в нашу страну.

Отметим, что «Карабах» проведёт первую игру с «Самтредиа» 11-го июля на Республиканском стадионе имени Тофика Бахрамова в Баку.