В сирийской армии появилась первая женщина-генерал

2017-07-03 14:39 | www.oxu.az | 5

Представительница прекрасного пола назначена бригадным генералом сирийской правительственной армии. Звания бригадного генерала удостоена Нибал Мадхат Бадр, сообщает Oxu.Az со ссылкой на Al Masdar.

По данным специалистов, Нибал Мадхат Бадр — первая женщина с генеральским званием, однако не единственная среди военнослужащих и сотрудников сирийских силовых ведомств.

Недавний выпуск полицейской академии в Сирии также состоял исключительно из представительниц слабого пола.

Н.О.