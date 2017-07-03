Ашхабад и Кабул подписали соглашения о торгово-экономическом сотрудничестве

2017-07-03 14:39 | www.trend.az | 5

АШХАБАД /Trend/ - По итогам состоявшихся в Ашхабаде в понедельник туркмено-афганских переговоров на высшем уровне были подписаны двусторонние документы, сообщает в понедельник государственное агентство "Туркмен довлет хабарлары".

Президенты Туркменистана и Афганистана Гурбангулы Бердымухамедов и Мохаммад Ашраф Гани подписали совместное заявление. Кроме того, было подписано соглашение о сотрудничестве между министерством энергетики Туркменистана и министерством энергетики и водного хозяйства Афганистана.

Документ касается поставок туркменской электроэнергии в афганские провинции Бадгис и Джаузджан. На межправительственном уровне также подписаны: меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству в ковровой промышленности; соглашение о международных автомобильных перевозках и соглашение о международном железнодорожном пропускном пункте на туркмено-афганской границе.

Стороны утвердили и правила организации железнодорожных перевозок между приграничными станциями Имамназар и Акина.

Внешнеполитическими ведомствами двух стран принята программа сотрудничества на 2018-2019 годы. Соглашение о сотрудничестве в научно-образовательной сфере заключено между Туркменским государственным университетом имени Махтумкули и университетом афганской провинции Джаузджан.

(Автор: Гусейн Гасанов)