Сильная жара в Азербайджане приведет к снижению уровня воды в реках

2017-07-03 14:50 | www.oxu.az | 4

«В этом году с начала июля температура воздуха в Азербайджане, по сравнению с соответствующими днями предыдущих годов, на 1-2 градуса выше».

Как передает Oxu.Az, об этом АПА сообщил замдиректора Института географии НАНА, доктор философии в области географии Магеррам Гасанов.

Он отметил, что, несмотря на это, среднемесячная температура в Баку прогнозируется на уровне 26-27, в районах Центрального Арана – 27-28 градусов тепла.

По словам замдиректора, знойная погода в большой степени подействует на гидрологию Азербайджана:

«В реках, в частности, Туранчай, Вельвелечай, Гусарчай, Гирдыманчай, ожидается снижения уровня воды. Естественно, это повлияет на общий запас воды».

На вопрос «Будет ли в этом году в Азербайджане засуха?», М. Гасанов отметил, что, если в течение 5-6 дней средняя температура будет выше 35 градусов, относительная влажность ниже 30%, а влажность верхнего слоя земли снизится, то возможна засуха.

А.М.

