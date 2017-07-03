МЭПР: Жара на территории Азербайджана продолжится до 6 июля

2017-07-03 14:54 | www.apa.az | 4

Как сообщила АПА заместитель директора Бюро гидрометеорологических прогнозов Национального департамента гидрометеорологии МЭПР Гюльшад Мамедова, жаркая и солнечная погода продолжится до 6 июля.

По ее словам, максимальная температура воздуха в Баку и на Абшеронском полуострове составит 35-39°, в районах 35-40°, в районах Центрального Арана и в Нахчыванской Автономной Республике 41-43°, в горных районах 27-32° тепла.

Г.Мамедова отметила, что в июле температура воздуха всегда поднимается: «В июле максимальная температура воздуха в Баку всегда составляет 40°. Пока что рекордный показатель не обновлен. В Баку было зарегистрировано 37-38°, на Абшеронском полуострове 35-39°, в районах Центрального Арана и в Нахчыване 41-43° тепла».