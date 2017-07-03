На двух бакинских пляжах выявлено бактериологическое загрязнение

2017-07-03 14:52 | www.trend.az | 6

БАКУ /Trend/ - Республиканский центр гигиены и эпидемиологии провел очередной мониторинг состояния морской воды на пляжах страны, сообщил в понедельник Trend завотделом Центра Зияддин Кязымов.

По его словам, в результате мониторинга бактериологическое загрязнение было выявлено на двух пляжах – Шихово и Сахиль Гарадагского района Баку.

«Купаться на этих пляжах запрещено. На остальных пляжах ситуация нормальная», - сказал он.

(Автор: Самир Али. Текст: Кямаля Сеидова)