Мать Александра Лапшина даст показания в суде

2017-07-03 15:06 | www.oxu.az | 7

В Бакинском суде по тяжким преступлениям продолжился судебный процесс по уголовному делу находящегося под арестом в Азербайджане блогера Александра Лапшина.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на АПА, на заседании под председательством судьи Аловсата Аббасова показания дали свидетели.

Судья отметил, что мать А.Лапшина также хочет дать показания. Возможно, это произойдет на следующем процессе.

Процесс состоится 6 июля.

Отметим, что имеющий гражданство нескольких государств Александр Лапшин, уголовное дело которого ведет следственное управление по тяжким преступлениям Генпрокуратуры Азербайджана, был привлечен в качестве обвиняемого лица за незаконное пересечение госграницы Азербайджана, а также за открытые призывы, направленные на нарушение территориальной целостности страны. После задержания правоохранительными органами Беларуси 15 декабря 2016 года в Минске Лапшин был экстрадирован 7 февраля 2017 года в Азербайджан в связи с объявлением его в международный и межгосударственный розыск.

А.Лапшин обвиняется по статьям 281.2 (открытые призывы против государства) и 318.2 (незаконное пересечение государственной границы).

Н.О.

