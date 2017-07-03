Экс-глава ИВ: Президент правильно и сделал, что уволил меня

2017-07-03 15:10 | www.oxu.az | 6

Бывший глава Исполнительной власти Ясамальского района Ибрагим Мехтиев впервые сделал заявление по поводу своего увольнения.

Как передает Oxu.Az, И.Мехтиев заявил Ölkə.Az, что главе государства дали неверную информацию о нем:

«Я работал на государственной должности и выполнял все поручения. Но кто-то дал главе государства неверную информацию обо мне. В результате, господин президент уволил меня, и правильно и сделал. Спасибо ему большое за это, да продлит Аллах его жизнь!».

Н.О.

