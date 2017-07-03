Азербайджанские национальные платья на выставке в Китае (ФОТО)

2017-07-03 15:00 | www.trend.az | 5

БАКУ /Trend Life/ - Представители компании ADY Express, которые принимали участие на XVII Международной выставке транспорта и логистики в Чэнду (Китай), встречали гостей павильона в азербайджанских национальных платьях, сообщили Trend Life в пресс-службе Центра национальной одежды Гюльнары Халиловой.

"В выставке приняли участие представители из более двадцати стран мира, около ста компаний. Главной целью участия было не только налаживание и расширение экономических связей, но и пропаганда нашего древнего наследия. В рамках выставки гостям было также рассказано о нашей культуре и традициях, представлены блюда национальной кухни", - говорится в сообщении.

Чэнду - один из важнейших промышленных центров Китая. Именно в этом городе сосредоточены крупнейшие производства страны: автомобилестроение, авиационно-космическое строение, боевая и оборонная техника, электроника и IT технологии.

ООО “ADY Express” было основано в 2016 году как 100% дочерняя компания ЗАО “Азербайджанские Железные Дороги” с целью предоставления полного комплекса логистических услуг по международным стандартам, объединяя железнодорожные и морские пути Азербайджана. Главной целью компании является увеличение транзитных перевозок между Европой и Азией через территорию Азербайджана, одновременно обеспечивая клиентам выгодные и рентабельные цены.

(Автор: Вугар Иманов)